一天2138米！我國海上油氣井鑽探速度新紀錄！

圖為我國自主設計建造的深水鑽井平台，作業能力達到世界先進水平。（中國海油供圖）（圖源：新華社） 中評社北京9月1日電／據新華社報導，記者8月31日從中國海油獲悉，中國海油高效完成海南島南部海域某區塊探井鑽井作業，其中在8月20日的單日最高進尺高達2138米，創造了國內海上油氣井單井日進尺新紀錄。這標誌著我國海洋油氣井鑽井提速技術取得了新突破。



今年以來，國內海上鑽井日進尺首次突破2000米大關，鑽探速度紀錄一個月內在海南鶯歌海盆地兩次被刷新。此次打破紀錄的海上天然氣探井設計井深超3600米，井底最高溫度達162攝氏度，需要鑽穿多套不同時期的地層，存在地層壓力梯度異常等特殊情況。



中國海油海南分公司工程技術作業中心總經理陳浩東介紹：“在確保作業安全和建井質量的基礎上，海上鑽井作業團隊提前對作業區域地質情況精準分析判斷，同時創新作業工具、深入挖掘作業裝備潛力，推動鑽井作業效率的持續提升。”



中國海油大力推動數字化智能化技術在海洋油氣井鑽探提速領域的應用。海上鑽井技術團隊依托自主搭建的“鑽井優化系統”，可以快速查看多個海域油氣井鑽探的歷史數據，針對複雜井況作出更為科學合理的作業決策。



“十四五”期間，中國海油大力推進油氣增儲上產攻堅工程，國內海上年均鑽井井數達近1000口，較“十三五”期間增長40%。其中，深層與超深層、高溫高壓、深水等新領域的作業井數達到“十三五”期間的2倍，鑽完井作業效率整體提升15%