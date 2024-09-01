上半年全國鐵路經營質量和效益穩步提升

中評社北京9月1日電／據新華社報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，8月31日，國鐵集團披露了2024年上半年財務決算。上半年，國鐵集團實現營業總收入5794億元，淨利潤盈利17億元，鐵路經營質量和效益穩步提升。



從客運看，上半年，全國鐵路旅客運輸實現量質齊升，全國鐵路日均開行旅客列車10256列，同比增長9.4%；發送旅客20.96億人次，同比增長18.4%，創歷史同期新高；其中，5月1日發送旅客2069.3萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。



貨運方面，上半年，國家鐵路日均裝車17.54萬車，發送貨物19.23億噸，呈現穩中有升的良好態勢，其中6月份日均裝車18.33萬車，同比增長6%；發送貨物3.32億噸，同比增長6.1%，創歷史同期新高。



與此同時，鐵路工程建設優質高效推進。上半年，全國鐵路完成固定資產投資3373億元，同比增長10.6%，創歷史同期新高，累計開通新線979.6公里，為區域經濟社會發展注入了新動能。



上半年，國鐵集團持續打造中歐班列、中亞班列等鐵路國際聯運品牌。中歐、中亞班列分別發送104.1萬標箱、42.9萬標箱，同比增長11%、13%，有力保障國際產業鏈供應鏈安全暢通，較好地服務了高水平對外開放。