河南：科創局面悄然嬗變

中評社北京9月1日電／據新華社報導，近期，河南科技工作者為兩件大事歡欣鼓舞，一則是2023年度國家科學技術獎勵大會上，河南獲得國家科學技術獎15項，其中主持7項，參與8項，實現了“量質齊升”，這是對河南過往數年努力的肯定。



另一則是，黨的二十屆三中全會提出構建支持全面創新體制機制，把深化科技體制改革擺在重要位置，這再次鼓舞了河南在科技創新上“十年磨一劍”的信心。



從2021年起，面對“不成創新高地，就成發展窪地”的緊迫形勢，河南將“創新驅動、科教興省、人才強省”置於全省十大發展戰略之首，認准“華山一條路”——靠創新驅動高質量發展。



3年多來，河南鼎力支持科技創新，科研體制深度變革，創新平台加速布局，科技型企業勢頭強勁，科創局面悄然嬗變。



高位推動前瞻布局，科技創新“量質齊升”



撒下一片創新“種子”，澆水施肥，3年時間，能長成什麼樣？



3年時間，揭牌運行20家省實驗室、6家省產業技術研究院，布局41家省產業研究院，建設50家省中試基地；



全省高新技術企業超過1.2萬家，國家科技型中小企業入庫超過2.6萬家，均較3年前實現翻番；



2023年，全省技術合同成交額1367億元，較3年前增長256%；



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