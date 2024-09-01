權威訪談｜訪國家市場監督管理總局局長羅文

中評社北京9月1日電／據新華社報導，高水平社會主義市場經濟體制是中國式現代化的重要保障。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，對構建全國統一大市場、完善市場經濟基礎制度等作出重要決策部署，進一步明確了市場監管領域改革攻堅方向和重點任務。



如何貫徹落實進一步全面深化市場監管領域改革的要求？如何加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場？如何理解和把握當前和今後一個時期完善市場經濟基礎制度的主要任務？記者採訪了國家市場監督管理總局局長羅文。



進一步全面深化市場監管領域改革



問：如何理解《決定》關於深化市場監管領域改革的部署，進一步明確市場監管領域改革攻堅方向和重點？



答：市場監管部門要深入學習貫徹全會精神，緊緊圍繞處理好“效率和公平、活力和秩序、發展和安全”三大關係，進一步全面深化市場監管領域改革，助力經濟社會高質量發展。



以改革提效率，促進市場循環充分暢通。深化制度規則改革，不斷完善市場准入退出、競爭政策實施、信用監管等機制，進一步提高市場運行效率。推動業務流程重組，大力推進“高效辦成一件事”，進一步提高企業辦事效率。加快智慧監管手段應用，加強技術支撐能力建設，進一步提高監管執法效率。



以改革護公平，築牢統一大市場公平競爭基礎。強化公平競爭剛性制度約束，推動《公平競爭審查條例》落地見效，持續健全公平競爭審查制度體系。加大公平競爭監管執法力度，聚焦重點領域依法嚴厲打擊不公平高價、指定交易、虛假宣傳等壟斷和不正當競爭行為。嚴格公平競爭企業合規管理，指導企業加強合規建設。



以改革增活力，釋放超大規模市場潛力。圍繞增強市場消費活力，加強重點消費品領域標準研製，有力支撐推動大規模設備更新和消費品以舊換新。圍繞增強社會創業活力，全面推進個體工商戶分型分類精準幫扶，推動解決“個轉企”難點問題。加強知識產權保護執法，創新和豐富商業秘密保護工作機制。

