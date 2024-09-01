中國今年暑期檔電影票房116.43億元

中評社香港9月1日電／國家電影局1日發布數據，6月1日至8月31日，中國2024年暑期檔電影票房達116.43億元，觀影人次為2.85億。



其中，《抓娃娃》以32.54億元的票房成績領跑，《默殺》《異形：奪命艦》《雲邊有個小賣部》《死侍與金剛狼》位列暑期檔票房榜2至5位。



新華社報導，相關統計數據顯示，今年暑期檔共有100多部影片上映，涵蓋劇情片、動畫片、紀錄片、喜劇片、動作片、懸疑片、愛情片等多種類型，影片供給比較充足，題材多元類型豐富，較好滿足了觀眾多樣化的觀影需求。