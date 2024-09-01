國產大飛機C919承運旅客突破50萬人次

中評社香港9月1日電／“祝賀您幸運地成為國產大飛機C919第50萬名旅客！”9月1日，東航MU9188“成都天府—上海虹橋”航班上，旅客陸先生收穫了這份來自國產大飛機的驚喜與祝賀。國產大飛機C919自2023年5月28日投入商業運營以來，已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3700班、承運旅客突破50萬人次。



2022年12月9日，東航接收全球首架投入商業運營的C919飛機，成為國產大飛機的全球首家用戶。一年多來，東航C919機隊已擴容至7架，執飛上海虹橋—成都天府、上海虹橋—北京大興、上海虹橋—西安咸陽、上海虹橋—廣州白雲、西安咸陽—北京大興等5條“精品快線”，並已探索出一套C919商業運行全環節、全過程的運行保障服務流程。



目前，東航C919飛行員已達81人。荊宇程是東航上海飛行部C919飛行部的一名機長，也是C919最年輕的教員。作為首批C919飛行員，荊宇程已安全飛行C919飛機700餘小時。“我很幸運可以與國產大飛機一起成長，C919是一款飛行員愛飛、旅客愛坐的好飛機。”他說。



8月28日，國航、南航接收首架C919飛機，至此國內三大航空公司全部運營國產大飛機。



今年2月，東航C919機長張少波參與執行了C919首次飛出國門的任務，他駕駛東航C919，經過6小時、4200公里的一站式直飛，到達新加坡，參加2024年新加坡航展。張少波激動地說：“印象最深刻的是東南亞地區好幾家航空公司的機長和民航領域專業人士，專門來到東航的C919飛機參觀，他們都對這款飛機贊不絕口，相信C919會擁有更加廣闊的藍天！”