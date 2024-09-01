﻿波音“星際客機”將不載人返回地球

中評社北京9月1日電／據大公報消息，據CNN、路透社報導：美國太空總署（NASA）8月30日宣布，波音公司的“星際客機”（Starliner）將9月6日從國際空間站（ISS）空載返回地球。



根據NASA計劃，“星際客機”於當地時間9月6日下午6時左右從國際空間站自動脫離，不載人返回地球，計劃7日凌晨在美國新墨西哥州的白沙太空港地區著陸。搭乘“星際客機”前往國際空間站的兩名太空人威廉姆斯和威爾莫爾將繼續留在軌道實驗室，將於明年2月改乘SpaceX的“龍”飛船返回地球。



“星際客機”6月5日攜兩名太空人升空，但在進入太空後出現氦氣洩漏和推進器故障等問題，原定6月14日的返程計劃一再拖延。NASA在8月28日宣布，專家們認為“星際客機”目前仍不夠安全，無法在載人的情況下完成返程。



NASA在8月30日還表示，計劃不早於9月24日進行SpaceX“龍”飛船載人航天發射，為了給滯留的威廉姆斯和威爾莫爾留出位置，“龍”飛船原定的4人減為2人，搭載一名美國太空人和一名俄羅斯宇航員升空。



美國聯邦航空局（FAA）在8月30日表示，SpaceX的“獵鷹9號”火箭可能很快恢復飛行。“獵鷹9號”在8月28日進行“星鏈”發射任務中出現意外，導致SpaceX今年兩月內第二次被FAA停飛。SpaceX於8月29日向FAA提出復飛請求，FAA表示，“只要滿足所有其他許可證要求”，“獵鷹9號”就可恢復運行。“獵鷹9號”火箭除了用於“龍”飛船載人航天任務，SpaceX的首次太空行走任務商業“北極星黎明”也要靠同款火箭進行，意味著後者很快可以進行發射任務。此前，“北極星黎明”任務因為設備和天氣原因兩次推遲。