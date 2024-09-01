英名校讓新生轉用老款諾基亞

中評社北京9月1日電／據大公報消息，據CBS報導：英國新學期即將開學，著名寄宿學校伊頓公學（Eton College）在7月份宣布，將禁止新生攜帶智能手機上學，但可以攜帶自己的SIM卡，學校會提供只能打電話和發短訊的諾基亞（Nokia）手機。



禁止攜帶智能電話的新規定將會在今年9月開始實施，此舉是為了回應英國政府今年2月發布指導方針，支持各個學校禁止學生在上課時間使用手機，以盡量減少干擾並改善學生在課堂上的行為表現。伊頓公學此前允許學生使用智能手機，但在夜間需要上交手機給校方保管。據英國政府通信監管機構（Ofcom）的數據，英國97%的兒童在12歲之前就已經擁有自己的手機。



伊頓公學在7月頒布新禁令，規定13歲的寄宿新生在把SIM卡轉移到由校方提供的老款諾基亞手機後，就要將智能手機拿回家。目前該禁令已發送給新生的家長。校方形容這些諾基亞手機為“磚頭手機”，不能連接互聯網，只能打電話和發訊息。學校表示，剛入讀的學生收到“磚頭手機”，供在課餘時間使用，以及一部學校配發的iPad，以支援學術學習。學校還補充說明，其他年級的學生將會繼續受到相關措施的限制。



伊頓公學是英國頂級寄宿學校，目前學費為每年6萬多美元，擁有威廉王子、哈里王子以及英國前首相約翰遜和卡梅倫等諸多知名校友。