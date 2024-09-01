﻿F－16疑遭自家導彈擊落　烏空軍司令被解職

中評社北京9月1日電／據大公報消息，綜合《華爾街日報》、《紐約時報》報導：烏克蘭軍方8月29日證實，烏方一架F－16戰機日前在戰鬥中墜毀，王牌機師梅斯喪生。有關戰機墜毀的原因仍在調查中。烏克蘭總統澤連斯基8月30日簽署命令，解除烏空軍司令奧列修克的職務。



澤連斯基強調，有必要加強烏空軍領導團隊，以更好地保護人民和空軍人員。烏中部空軍司令克里沃諾日科即日起代行烏空軍司令職責。



奧列修克是今年第二位被解職的烏軍高層。澤連斯基2月時解除烏軍總司令扎盧日內的職務，改由瑟爾斯基出任。



美媒引述一名聽取墜機初步調查報告的西方官員披露，雖仍未排除機械故障和機師操作失誤等可能性，但有跡象表明這架F－16是被烏方自家的“愛國者”防空導彈擊落。有軍事專家猜測，烏軍的F－16戰機與“愛國者”導彈間的敵我識別系統（IFF），很可能沒有設定為正確的識別密碼。



《華爾街日報》稱，出於安全因素考慮，拜登政府拒絕派遣民營維修承包商前往烏克蘭，協助烏軍對包括F－16戰機在內的西方軍事裝備的維修保養工作。



美國情報部門認為，派遣民營維修承包商前往烏克蘭面臨的風險太大。相反，他們更希望歐洲國家承擔更多甚至是全部維護F－16的責任。



據介紹，通常每架F－16戰機都會配備數十名後勤支持人員。如果沒有民營維修承包商為飛機提供維修和更換零部件等維護服務，烏克蘭很難讓這些西方提供的飛機維持運轉。



俄烏衝突兩年多以來，西方援烏武器的大部分維修工作都是由烏方與國外維修專家通過視頻電話會議完成的，或是將設備運出國外進行維修，這導致武器遲遲不能重新投入使用。