﻿巴西法院頒令　全國禁用X平台

中評社北京9月1日電／據大公報消息，經過長達數月的爭執後，當地時間8月30日，巴西最高法院作出裁決，暫停社媒平台X在該國的服務，原因是X未在巴西境內任命新的法律代表。此前，X平台擁有者馬斯克與巴西因為平台上傳播虛假信息等問題爆發口水戰，封殺令代表雙方矛盾升級。馬斯克批評巴西法院的決定出於政治原因，破壞言論自由。巴西總統盧拉指，馬斯克應該尊重法院的裁決，“任何一位在巴西的投資者都受到巴西法律的約束”。



【大公報訊】巴西最高法院8月30日在官方網站上發布裁決文件，要求巴西國家電信局在24小時內暫停X在巴西境內的運營，並通知各電信運營商執行相關禁令。



巴西三大電信運營商稱，他們已從8月31日凌晨3點開始正式封鎖對X的訪問。巴西電信監管機構Anatel也表示正在著手執行禁令，但沒有說明時間表。當地媒體稱，8月30日晚些時候，一些巴西民眾在其他平台發帖稱，他們對X的訪問已被屏蔽。



用戶違規訪問X 每天可罰6.9萬



巴西最高法院首席大法官德莫賴斯表示，已為網路服務供應商設定5天期限，讓它們封鎖對X的訪問；如果個人或公司用戶試圖通過使用VPN訪問X，將會被處以每天最高5萬雷亞爾（約6.9萬港元）的罰款。



德莫賴斯還要求X支付未繳納的罰款。罰款原因是X平台不遵守法院命令，未删除那些被認為違反法律、傳播虛假信息等的賬戶。報導稱，罰款金額達1830萬雷亞爾（約2533萬港元）。



數月以來，X平台與巴西法院圍繞言論自由、極右言論和虛假信息審查方面的分歧。今年早些時候，德莫賴斯曾命令X封禁一批傳播假信息的賬號，這些賬號據報屬於前巴西右翼總統博索納羅的支持者，涉嫌發布有關2022年巴西大選的假信息。但X方面拒絕執行。德莫賴斯4月以涉嫌傳播誹謗性假新聞、妨礙司法公正、煽動和組織犯罪等指控，下令對馬斯克及X平台展開調查。

