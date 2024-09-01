香港攜手吉林　研高精“碳衛星”

中評社北京9月1日電／據大公報消息，去年香港科技大學與吉林省的長光衛星技術股份有限公司（以下簡稱長光衛星）合作發射衛星，今年又再次公布科大與中國科學院長春光機所合作研發高精度“碳衛星”的消息，並將創新性地加入監測甲烷的功能。近日，大公報記者採訪到該項目共同負責人香港科大教授蘇慧，瞭解項目進度，“我們目標是2025年的年底要把‘碳衛星’做好。”項目共同負責人、科大土木及環境工程學系系主任張利民說，在國家的支持下，港澳科技人員可以承擔更多重大科技項目。＼大公報記者 盧冶、林凱



“碳衛星”最快2026年征空



記者瞭解到，香港與吉林在太空領域有兩次合作，首次是2023年8月25日與長光衛星在酒泉衛星發射中心發射一顆名為“香港科大─雄彬一號”的多光譜光學衛星，以監測全球環境、災害及獲取可持續發展相關的遙感數據。科大也因此成為首家發射地球遙感衛星的香港高等院校。該衛星已經在去年香港“世紀黑雨”中發揮作用。



今年，香港科大再次與吉林省合作，計劃2026年將“碳衛星”安置在中國“天宮”空間站，監測全球中低緯度地區的二氧化碳和甲烷濃度，一方面幫助全球破解溫室難題，一方面也可以為大中型的碳排放企業，提供定量數據支持。



吉港聯手攻克衛星小型化難點



6月18日至20日，2024長春國際光電博覽會舉辦，作為內地第一家商業遙感衛星公司，長光衛星攜同參會的明星產品，就包含與香港科技大學聯手研發的“香港科大─雄彬一號”衛星。長光衛星辦公室主任張曉磊介紹該衛星如數家珍，“這顆衛星是‘吉林一號’寬幅02A星，從立項到成功發射大約歷時兩年時間，實現了多個技術突破。”張曉磊介紹，此衛星是新一代覆蓋型衛星的首發星，其有效載荷為一台離軸四反光學相機。在性能指標與“吉林一號”寬幅01系列衛星相當的前提下，整星重量成功由寬幅01星的1200kg級降至230kg級，可為用戶提供150km幅寬、0.5m分辨率的高清衛星影像產品。

