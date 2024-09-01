聯合國兒基會發佈緊急招標採購猴痘疫苗

中評社香港9月1日電／聯合國兒童基金會8月31日與全球疫苗免疫聯盟、非洲疾病預防控制中心、世界衞生組織發表聯合聲明說，聯合國兒基會已發佈一項緊急招標，為受猴痘疫情影響較大的國家提供猴痘疫苗。



新華社報導，聲明說，根據需求、疫苗製造商的生產能力和資金情況，可以簽署的採購協議涉及數量多達1200萬劑猴痘疫苗。根據招標要求，聯合國兒基會將與疫苗製造商簽署有條件供應協議，這將使該機構能在融資、需求、準備情況和監管要求得到確認後，立即採購並運送疫苗。



聯合國兒基會還將與泛美衞生組織、全球疫苗免疫聯盟、非洲疾控中心、世衞組織等機構合作，推動高收入國家從現有庫存中捐贈疫苗。



聲明還說，世衞組織正在審核疫苗製造商8月23日提交的信息，預計將在9月中旬完成將相關疫苗納入世衞組織“緊急使用清單”的審核過程，其中就包括丹麥巴伐利亞北歐公司和日本KM生物技術公司兩款疫苗的緊急使用授權。



世衞組織8月14日宣佈，猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衞生事件”。這是自2022年7月以來世衞組織第二次就猴痘疫情發佈《國際衞生條例》所規定的最高級別警告。



世衞組織說，猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在剛果（金）出現並迅速傳播，已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏幹達等從未報告過猴痘病例的周邊國家。目前猴痘疫情具備在非洲以及向其他大洲進一步傳播的潛力，這十分令人擔憂。