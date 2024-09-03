中評現場：鬆弛感拉滿 一睹奧運健兒輕鬆面

馬龍和王楚欽歡樂跑位接球（中評社 林艶攝） 中評社香港9月3日電（記者 林艷）眾所周知，每一塊奧運金牌都是在緊張激烈的競逐中拿下的，大家對奧運健兒們的印象更多是停留在比賽時刻的畫面。今次巴黎奧運國家隊代表團訪港，則令香港市民們真切感受到了奧運健兒們在賽場外充滿鬆弛感與活潑親切可愛的一面。



8月30日晚上在香港伊麗莎白體育館舉行的大匯演活動，是奧運國家隊訪問團與上千名香港觀眾互動，現場主打一個輕鬆愉快的氛圍。奧運健兒們也沒有壓力緊張，現場輕鬆自在地向觀眾展示了他們賽場外真實的一面。



期間，來自16個運動項目的65名運動員齊集大匯演，節目豐富多彩。其中，乒乓球隊馬龍、樊振東、王楚欽、孫穎莎、陳夢、王曼昱首先展開了一場別開生面的3打3男女乒乓球比賽表演，六個人在場上玩得不亦樂乎，場上觀眾也看得歡樂無比，直至司儀上前提醒“可以停了，下一個環節了”，他們才收手、笑呵呵離場。而羽毛球隊陳清晨/賈一凡，鄭思維/黃雅瓊示範邊跑邊打，同樣博得掌聲。



此外，韻律泳隊隊長馮雨、王柳懿、王芊懿穿上服裝表演舞蹈，題目為《折柳》；體操吊環王劉洋及雙槓鄒敬園，一起合唱《中國人》；藝術體操金牌選手表演，包括郭崎琪、郝婷、黃張嘉洋、王瀾靜、丁欣怡，題目為《星辰大海》。



奧運健兒們幽默的語言和親切的態度也贏得了現場觀眾的陣陣掌聲，跳水隊還學習粵語向香港市民問候，其中跳水冠軍全紅嬋一句粵語祝福“祝大家恭喜發財”贏得現場熱烈掌聲。在壓軸環節，與香港歌手楊千嬅的大合唱中，奧運健兒們更是歡樂地拿起手機現場自拍。

