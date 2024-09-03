中評特寫：奧運健兒訪港 團寵嬋寶秒變人氣王

全紅嬋與楊千嬅等自拍合影（中評社 林艶攝） 中評社香港9月3日電（記者 林艷）巴黎奧運會國家隊代表團日前在港一連三日訪問，中國奧運史上最年輕的“三金王”全紅嬋不僅憑藉其精湛的“水花消失術”在香港圈粉無數，其可愛、活潑、率真、善良的性格也深受香港市民喜愛，所到之處都贏得熱烈的掌聲和歡呼聲，成為訪問團的人氣王。



眾所周知，全紅嬋是一位來自廣東湛江的女子跳水運動員。2021年，14歲的全紅嬋第一次出國比賽，以三個動作滿分的成績打破歷史記錄，拿下東京奧運會女子10米跳台金牌，也創下了“出道即是巔峰”的傳奇。在大家驚歎於全紅嬋的“水花消失術”時，其採訪過程中袒露“想賺錢給媽媽治病”的真情流露也感動了無數人。這位不僅有實力還有故事的奧運冠軍女孩也備受大家的關注，漸漸成為大家心中的“嬋寶”。



全紅嬋訪港給香港市民留下了不少歡樂記憶，其中在8月30日晚上舉行的奧運健兒大匯演活動上，全紅嬋的出現令現場氣氛推向了高點，現場不僅響起最熱烈的掌聲，還有觀眾激動地喊著全紅嬋名字，就連當晚司儀王祖藍都忍不住上前和她握手。全紅嬋則是非常大方地向觀眾招手，和王祖藍握手時二人還幽默地上演了非常熱情、大動作的握手儀式，引得現場一片歡笑。



在跳水隊登場時，全紅嬋向司儀自告奮勇第一位向觀眾問好並且用廣東話送上祝福“祝大家恭喜發財”。“恭喜發財”是香港市民最常說也是最喜歡的一句祝福語，如此接地氣的粵語祝福瞬間點燃全場嗨點，就連觀眾席上搖著國旗的香港特首李家超聽了都樂開了花。聽聞全紅嬋喜歡毛公仔，王祖藍還特別向全紅嬋送上了TVB的吉祥公仔，全紅嬋雙手接過並禮貌地表示，“謝謝！”



在大匯演尾聲時，香港歌手楊千嬅與一眾國家隊運動員合唱歌曲《強》。全紅嬋更是沉浸式在線互動，一會兒拉著旁邊的小姐妹配合音樂蹦蹦跳跳，一會兒化身小迷妹拿著手機一邊錄製一邊對著正在前面演唱的乒乓球奧運冠軍樊振東高呼“東哥好帥”，樊振東笑著遞來麥克風邀請她一起唱，她則率真地回答“我不會”。合唱結束後，全紅嬋則是拿著手機和楊千嬅等人一同自拍的畫面，也引來隨團媒體上前拍攝。

