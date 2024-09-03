中評現場：奧運健兒訪港點燃香港市民熱情

8月30日奧運健兒大匯演，奧運健兒們與上千位香港市民交流互動（中評社 林艶攝） 中評社香港9月3日電（記者 林艷）對香港而言，過去這幾天備受全城關注的莫過於巴黎奧運國家代表團訪港。8月29日至31日，訪問團在港出席了不同交流活動，還參與大匯演及示範表演，在香港可謂掀起了“奧運熱浪”，也點燃了香港市民的體育熱情。



由16個運動項目共65名運動員和八名教練組成的巴黎奧運國家代表團一連三日訪港，訪問團中有不少香港市民喜愛的奧運冠軍，如具有“六邊形戰士”和“六金王”之稱的乒乓球隊一哥馬龍、中國奧運史上最年輕的“三金王”全紅嬋等等，這也是許多香港市民有機會與奧運健兒面對面互動。因此，許多香港市民都表現了極高熱情，從三場公開市民活動入場票快速被秒光，到活動現場觀眾們的掌聲歡呼，以及沒有搶到票的市民在街上夾道等候，可以感受到香港市民無處不在的熱情。



令中評社記者印象深刻的是，在8月30日的奧運健兒大匯演上，這是訪問團在港首次與上千位香港市民交流互動。活動前的兩個小時，活動舉辦地伊麗莎白體育館外的道路兩側就擠滿了市民，看到車隊抵達現場，大家都非常激動地高舉手機拍攝，也有小朋友在家長的幫助下站在欄杆上，只為了看一眼奧運冠軍們。



大匯演開始，當代表團入場時，現場的香港市民們更是激動興奮，現場不時響起熱烈掌聲和歡呼聲。中評社記者看到，觀眾席上有市民手舉“國家之光”“國家驕傲”的牌子；有坐在前排的香港市民向迎面走來的奧運健兒們比“讚”手勢；也有市民把握住機會伸手與奧運健兒握手，泳壇“蝶後”張雨霏看到現場市民的熱情，開心上前互動，與觀眾親切握手，令“中獎”的幸運兒興奮不已；其中一位香港市民為了和奧運健兒合影，更是使出絕技，半身翻過護欄展示高超合影技術。



香港市民們的熱情也給奧運健兒們留下深刻印象，全紅嬋在離港前接受記者採訪表示，感謝香港觀眾的熱情。她說，每次來回都會有很多的粉絲在外面，外面也挺曬的。巴黎奧運男子25米手槍速射冠軍李越宏也表示，今次是他第一次參加國家奧運健兒代表團訪港澳活動，這幾天被廣大市民的熱情所震撼，感受到市民對體育的熱情。

