美國周五公佈就業數據　議息前最後關鍵

中評社香港9月1日電／本周最重要經濟數據為美國於周五（6日）公佈的8月失業率，為聯儲局9月議息會議前最後一次公佈的就業數據，亦可能是當局決定9月減息0.25厘或0.5厘的關鍵。雖然市場預期8月非農新增職位將有所回升，但花旗看法較悲觀，預期8月數據幾乎與7月般疲弱，並將證實勞動需求出現真正的減弱，以至令聯儲局大手減息0.5厘。



目前市場普遍預期失業率將由4.3%輕微回落至4.2%，非農新增職位由11.4萬顯著回升至16.5萬，而最近三個月的平均就業人數增幅將放緩至略高於15萬，亦為2021年初以來的最小增幅。



星島網報導，彭博經濟學家Anna Wong認為，非農新增職位可能會從7月令人失望的數據中有所改善，但美國勞工統計局對於今年3月數據下調了81.8萬，將可能令聯儲局官員不太相信初值。



花旗更預計，8月只會增加12.5萬個職位，失業率維持在4.3%，與7月大致相若；一旦成真，將證實7月較弱數據並非臨時因素，而是反映勞動需求的真正減弱。



該行解釋，建築業、政府部門、製造業、休閒及酒店業的就業具有下行風險，其中住宅建築數量今年一直下降，與建築業就業人數的上升趨勢背道而馳，認為這種差異不會持續太久，同時近月非住宅項目的建築支出亦停滯不前。該行又指，過去幾年財政措施的直接支出刺激已經達到頂峰，將導致未來幾個月政府部門的就業更加疲弱。



製造業方面，花旗預期就業人數將顯著減少1.5萬人，部份反映了7月份夏季假期期間汽車製造業工資崗位的典型下降，而這可能不會在8月完全反彈；隨著汽車需求減弱，生產水平亦可能會降低。至於對更自由支配的服務（例如餐廳）的支出一直受壓，或導致休閒及旅館業的就業進一步疲弱。



此外，花旗認為失業率一旦再次升至4.4%或更高，即使非農新增職位強勁，聯儲局也幾乎肯定減息0.5厘，尤其是最近對非農新增職位進行了大量向下修正。該行提到，自3月以來，失業率每個月都在持續上升，這種方式通常會在經濟衰退之前出現，預計8月失業率將維持4.3%不變，雖然不難回落到4.2%，但在勞動市場更快減弱的情況下，失業率的進一步上升仍然是一個被低估的風險。