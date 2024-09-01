中央匯金大幅加倉寬基ETF

中評社北京9月1日電／中國證券報報導，截至8月30日晚間，華泰柏瑞基金、易方達基金、華夏基金、南方基金、嘉實基金、廣發基金、天弘基金、工銀瑞信基金等旗下寬基ETF均已披露2024年中報。



對比2023年年報可以發現，今年上半年，中央匯金投資有限責任公司（簡稱“中央匯金”）投資的寬基ETF品種明顯增加。除滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF等傳統寬基外，中央匯金還新進買入創業板ETF、上證科創板50ETF、中證1000ETF等其他寬基品種。



在2023年年末持有的基礎上，今年上半年中央匯金繼續大舉加倉頭部寬基ETF。



Wind數據顯示，上半年中央匯金分別增持485.89億份易方達滬深300ETF、294.07億份華泰柏瑞滬深300ETF、180.44億份華夏滬深300ETF、168.62億份嘉實滬深300ETF、164.31億份華夏上證50ETF、62.55億份南方中證500ETF。



結合基金份額淨值計算，截至二季度末，中央匯金分別持有1243.38億元華泰柏瑞滬深300ETF、933.40億元易方達滬深300ETF、746.52億元華夏滬深300ETF、708.11億元嘉實滬深300ETF、703.09億元華夏上證50ETF、411.89億元南方中證500ETF，累計規模超4700億元，相比年初增加四倍以上。



除滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF等頭部寬基ETF外，中央匯金上半年還新進買入創業板ETF、上證科創板50ETF、中證1000ETF等其他寬基品種。



具體來看，中央匯金新進買入的寬基產品包括：易方達基金、廣發基金、天弘基金旗下創業板ETF，南方基金、華夏基金、廣發基金、富國基金旗下中證1000ETF，易方達基金、工銀瑞信基金旗下上證科創板50ETF，華夏基金、嘉實基金旗下中證500ETF，以及易方達上證50ETF。

