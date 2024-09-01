王毅會見南非外長拉莫拉

中評社北京9月1日電／9月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席2024年中非合作論壇峰會的南非外長拉莫拉。



新華社報導，王毅說，中南同為發展中大國和“全球南方”重要成員，雙方相互信任、相互支持，是實現發展振興的友好伙伴，也是維護國際公平正義的中堅力量。兩國“同志加兄弟”的情誼具有深厚歷史傳統和重要時代價值，是值得雙方珍惜和弘揚的寶貴財富。在兩國元首戰略引領下，中南關係保持發展勢頭，各領域合作惠及兩國人民。雙方堅持不畏強權、堅守正義的外交風骨，在多邊場合保持密切協作，持續鼓舞推動“全球南方”聯合自強。中方願同南非一道，加強戰略溝通，深化政治互信，推動中南合作不斷邁上新台階。



王毅表示，新一屆中非合作論壇峰會召開在即。論壇成立24年來，有效推進非洲加快發展，成為南南合作的重要旗幟，引領帶動了國際對非合作。中方高度評價南非作為論壇前任共同主席國所作的重要貢獻，熱烈歡迎南非出席峰會，願同包括南非在內的非洲國家一道，推動本次峰會成功召開，為非洲實現發展振興注入新動能。



拉莫拉表示，南中深厚友誼由老一輩領導人締造，雙方弘揚萬隆精神，政治上高度互信，經貿合作實現跨越式發展，中國已成為南非第一大貿易伙伴。在拉馬福薩總統和習近平主席戰略指引下，兩國關係定位升級為全面戰略伙伴關係。南非民族團結政府尊重中國主權，認為台灣、香港、涉疆、涉藏事務都是中國的內政，將繼續堅定奉行一個中國政策，支持中國政府維護國家統一團結。南中關係超越雙邊範疇，南非高度讚賞中方在國際議程中的領導力，支持中方提出的系列全球倡議，願同中方緊密對接非盟《2063年議程》，加強G20、金磚等多邊框架下的溝通協調，共同促進“全球南方”國家團結合作。



雙方積極評價中南各領域合作成果，表示將拓展經貿投資、綠色發展等各領域合作，共同推動中南務實合作始終走在前列，為兩國人民帶來更多實實在在的福祉。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。