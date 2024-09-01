王毅會見塞內加爾外長法勒

中評社北京9月1日電／9月1日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見來華出席2024年中非合作論壇峰會的塞內加爾外長法勒。



新華社報導，王毅說，中塞傳統友誼歷史悠久，兩國有著高水平互信和廣泛共同利益。作為“全球南方”的重要力量，中塞始終堅持獨立自主，在現代化道路上攜手同行，在重大問題上相互支持，堅定維護發展中國家共同利益。中方願同塞方一道，推動中塞全面戰略合作伙伴關係與時俱進，不斷取得更多新成果。



王毅表示，中非合作論壇已成為中非團結的光輝旗幟和南南合作的重要平台，不僅有力促進了中非關係，也為非洲自身發展提供了重要動力。中方讚賞塞方作為中非合作論壇共同主席國為本次峰會所做的大量卓有成效工作，願同塞方密切協作，把此次論壇峰會辦成加強中非團結友好的又一次盛會，掀起中非合作新的熱潮。這個世界不能“富國恆富、窮國恆貧”，中方堅定支持非洲國家捍衞自身發展振興的正當權利，願攜手構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



法勒表示，塞中關係具有典範意義。兩國始終相互尊重，共同促進國際和平與發展。塞方高度評價論壇為非洲加快發展和實現經濟轉型所作的重要貢獻，將繼續同中方密切配合，推動本次峰會取得圓滿成功。峰會期間，法耶總統將對中國進行國事訪問，這是他首次對非洲以外國家訪問，期待以此為契機，深化具有活力的塞中全面戰略合作伙伴關係。感謝中方為塞經濟社會發展給予的寶貴支持，塞內加爾堅定恪守一個中國原則，希望同中方加強治國理政經驗交流，在交通、能源、基礎設施、衞生教育等領域繼續得到中方支持，助力塞實現工業化和糧食自主。



法勒說，習近平主席提出的“一帶一路”倡議和系列全球倡議彰顯了中方真正堅持踐行多邊主義、支持可持續發展，塞方高度重視並願積極參與，共同致力於人類進步事業。