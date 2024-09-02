快評：兩岸關係險峻　需慎防“擦槍走火”

中評社快評/由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行，來自兩岸的30餘位專家學者圍繞“台灣政局變化對兩岸關係走向的影響”展開研討。與會者普遍認為，賴清德上任以來所作所為已暴露其“台獨”本性，令兩岸關係受到嚴重挑釁。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，兩岸關係已經發生質變，過去蔡英文用迂回但不直接對撞的方式，讓兩岸關係始終在壓線邊緣，但賴清德採取更直接衝撞的方式，將迫使美國、中國大陸和台灣三邊的底線提早攤牌，未來兩岸關係出狀況的引爆點就是四個字：“擦槍走火”。



賴清德執政後兩岸關係愈趨險峻，是各方的共同看法和普遍憂慮；“擦槍走火”更是未來可以發生的狀況，也是各方都甚為擔心的事情。



雖然大陸堅持和平統一的政策不變，強調以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但是對於“台獨”分裂勢力和外部勢力的挑釁逼迫甚至突破紅線，也將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。



在民進黨的“台獨”路線愈趨激進，尤其出現一些納粹式“台獨”跡象的當下，加上外部反華勢力的支持，以及在國民黨傳統制約能力不斷弱化的情況下，兩岸關係“擦槍走火”不無可能，值得高度警惕，必須做好必要的因應准備。

