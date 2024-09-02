享優惠貸款　台農扎根大陸更有信心

中評社北京9月2日電／據大公報報導，“大陸支持福建建設兩岸融合發展示範區，在農業用地、融資、開拓內銷市場等涉農方面提供更多便利，可以讓台農安心投入、全力發展。”福建省龍岩市漳平台商聯誼會會長李志鴻說，台農到大陸發展，福建是第一選擇，台灣綠色高優精致農業的發展願景、台農事業發展的另一個春天，要多考慮大陸市場，積極融入，兩岸攜手合作創共贏。



從創建海峽兩岸農業合作試驗區，到設立台灣農民創業園、閩台農業融合發展產業園；從1981年大陸第一家台資農業企業落戶漳州詔安，到如今全省3000多個台資農業項目落地建設，兩岸農業合作越來越密切。目前福建已建設6個台灣農民創業園和9個閩台農業融合發展產業園，呈現出產業特色鮮明、台農集聚發展、輻射效應顯著的特點，成為閩台農業合作交流雙贏的示範樣板。



李志鴻內心更有一本經濟賬：台農在福建6個台灣農民創業園投資興業，農業貸款可享受政府高額貼息85%以上，貼息後實際利率只剩0.5%到0.8%左右，比台灣最低農業貸款利率還優惠將近一半；農業用電有優惠，一度電衹有0.47元到0.49元左右，比台灣農業用電還便宜；在山地水利自動噴灌系統、先進農業設施和機械配置等多方面都有項目資金給予扶持。



如今，4300多名台胞扎根福建鄉村，找到了實現人生價值的廣闊天地，其中有不少“台農二代”“台農三代”，他們接過父輩的事業，成為閩台農業融合發展的中堅力量。