兩岸農業融合　助村民增收

台農陳慶徽把萱草種植基地打造成集農業、﻿休閑觀光於一體的“忘憂穀”。（圖源：大公報） 中評社北京9月2日電／據大公報報導，福建瑞都村曾因缺乏產業支撐，屬於省級貧困村。近年來，漳平市深入挖掘瑞都生態、交通優勢，吸引了陳慶徽等一批台商入駐創業。在各級政策加持和各方面共同努力下，兩岸農業融合發展給瑞都村帶來了巨大的變化，也直接帶動了村民的收入提升。



陳慶徽告訴記者，全世界有600餘中萱草品種，他從台灣引進了十餘種，最終留下了花期最早、最晚、最久的3個品種。“這樣一方面可以搶占市場先機，另一方面可以填補市場空缺。”陳慶徽引入的萱草，一個花梗正常有16到18朵花，是大陸本土花數的兩倍，也直接形成產量翻倍的效果。



“我們4月底到6月底的產出季，每畝產量接近3000斤鮮花苞。生鮮市場零售價每斤12到15元（人民幣，下同），利潤更高。”陳慶徽說。如今，陳慶徽發展的產業效益已逐步顯現，其長期僱傭著8名工人，每到黃花菜采收期還為當地村民提供20餘個流動就業崗位。瑞都村民劉益漢說，他家的四五畝耕地通過村裡流轉，以每畝每年700元租給陳慶徽，之後夫妻倆給陳慶徽的公司打工，每人每月5000元，年收入約15萬元，比原來自己種地的收入多了不少。