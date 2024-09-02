受惠大陸農業利好政策　台農赴閩建忘憂穀

受惠大陸農業政策，台農陳慶徽近年在福建建立萱草種植基地。（圖源：大公報） 中評社北京9月2日電／據大公報報導，“離開農地將近20年，在大陸‘農林22條’（《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》）的感召下，我又拿起鋤頭當農民。”六旬台農陳慶徽近年在福建省漳平市桂林街道瑞都村建立萱草種植基地。橘黃色的萱草狀似百合，是中國傳統的母親花，也叫忘憂草、黃花菜。陳慶徽的萱草基地從剛開始的30畝，到後來擴大至120畝，計劃在2026年再擴大到500畝，並將基地一側的秋龍坑打造成集農業、﻿休閑觀光於一體的“忘憂穀”。



到福建瑞都種萱草，並非陳慶徽“老夫聊發少年狂”。車入瑞都，映入眼簾的是滿眼綠。南方不高的小山環抱著村子，一條小溪穿村而過。雖已過傳統萱草花盛開的季節，但引種成功的新品種在這滿眼綠裡點綴了無數的橘黃花朵。小溪上頭，陳慶徽靠著4棵楓樹而建的八角小屋，是當地的“台胞驛站”。一切都恬適得讓人渾然忘憂。“3年了，現在終於慢慢有了模樣。”這片花海就是陳慶徽所說的“兩岸一家親，共創三農夢”的注腳。



“媽媽式關懷”助創業



陳慶徽出生於台灣雲林，祖籍福建漳州。1992年，陳慶徽西進大陸，在祖籍地從事竹笋種植和加工。12年後，他轉行做兩岸貿易。2018年，有台商在漳平永福種的櫻花逐漸走紅，並借助自媒體持續爆紅於網絡，讓陳慶徽看到了創新農業在大陸的前景。



2021年3月，大陸“農林22條措施”出台，令陳慶徽再次萌生了回歸農業的念頭。有多年農業種植經驗的陳慶徽意識到，在台東和花蓮有萬餘畝的萱草耐寒耐旱好養活，分株繁殖即可滿足大規模種植需求，而且萱草花形美觀，不僅可作為食花蔬菜，還可供觀賞。“打造一個花卉觀賞聖地！”錨定了目標，陳慶徽開始尋找合適的基地。2021年8月2日，陳慶徽正式與瑞都村簽訂了土地合同。



“3年來，萱草基地的開工建設、發展，離不開漳平‘媽媽式’的關懷。”陳慶徽細數，當地政府在項目落地後主動修好了步道、防洪堤等基礎設施。“農林22條措施”幫助台胞台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用等方面解決了後顧之憂。“政府的扶持力度很大，投資環境也越來越好。”陳慶徽在大陸的發展越來越有信心。

