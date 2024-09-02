吉林：風腐同查同治　重點懲治轉向全域治理

吉林省長春市紀委監委緊盯重點領域、關鍵崗位和重點人員，持續開展分級分類警示教育，用身邊事教育身邊人，增強警示教育效果。圖為該市朝陽區紀委監委組織行政執法領域黨員幹部參觀廉政教育展覽。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京9月2日電／據中央紀委國家監委網站，二十屆中央紀委三次全會強調，常態化做好查辦案件“後半篇文章”，做到既善於發現問題又善於推動解決問題。吉林省長春市紀委監委堅持把以案促改貫穿案件查辦全過程各方面，通過緊盯重點領域，風腐同查同治，深挖問題根源；運用典型案件，強化警示教育，推動自查自改；壓實各方責任，抓實重點環節，推動系統治理，不斷增強查辦案件的治本效能。



“曾經身邊的幾名同志成為反面典型案例，教訓深刻，發人深省……”近日，吉林省長春市朝陽區組織部分重點領域有關負責人、關鍵崗位黨員幹部參觀市廉政教育基地，觀看朝陽區人民政府原黨組成員、副區長丁岩峰和原二級巡視員張篤等嚴重違紀違法典型案例，住房和城鄉建設局一名黨員幹部感慨萬分。



據瞭解，丁岩峰受賄犯罪事實均與工程建設相關。他利用職務便利，在征拆項目推進、工程承攬等方面為12家公司提供幫助、“站台”牽線、謀取私利。



近年來，長春市紀委監委深化整治行業性、系統性、地域性腐敗。該市朝陽區先後有多名市管幹部被立案審查調查，大多涉及重點領域和關鍵崗位。在嚴厲懲治違紀違法問題的同時，長春市紀委監委督促朝陽區委深挖問題根源，查找漏洞、補齊短板、健全制度，推動以案促改，推進重點領域綜合治理。



長春市紀委監委有關負責人介紹，該市紀委監委持續深化以案促改、以案促治，通過“一問題一促治、一案件一促改”，推動標本兼治、系統施治，使嚴厲懲治、規範權力、教育引導緊密結合、協調聯動，實現監督、辦案、整改、治理協同發力，不斷淨化政治生態，營造幹事創業良好環境，更好地促進經濟社會高質量發展。

