國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本發布

9月1日，國務院新聞辦公室在北京舉行新聞發布會，全國人大常委會法制工作委員會副主任武增和中國文聯副主席、中央音樂學院院長、國歌標準演奏曲譜審定專家委員會主任俞峰發布國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本1日正式發布。記者從國務院新聞辦公室當日舉行的新聞發布會上獲悉，此次發布了三個版本演奏曲譜和四個版本官方錄音，能夠涵蓋國歌使用的主要奏唱形式和使用場景，將更有利於國歌奏唱的嚴肅性和規範性，有利於黨和國家的禮儀制度、禮樂制度的建設，更好維護國家尊嚴。



2017年9月1日，全國人大常委會會議表決通過了《中華人民共和國國歌法》。國歌法全面規定了國歌的地位以及國歌奏唱的場合、形式、禮儀等內容，並附以國歌詞譜。



全國人大常委會法制工作委員會副主任武增在發布會上介紹，為了落實國歌法有關規定，進一步規範國歌的奏唱、播放和使用，有關部門組織開展了國歌標準演奏曲譜審定、國歌官方錄音版本錄制工作。最終確定了國歌標準演奏曲譜，包括管弦樂總譜、管樂總譜、鋼琴伴奏譜；以及由管弦樂版、管弦樂合唱版、管樂版、管樂合唱版組成的國歌官方錄音版本。



“國歌承載了人民群眾對黨對國家對民族的崇高敬意、深沉感情和不屈不撓、奮勇前行的精神。此次國歌標準演奏曲譜和國歌官方錄音版本的發布，既是實施國歌法、推進國家禮儀制度和禮樂制度建設的重要成果，也是加強憲法實施、完善我國國家標誌制度的重要舉措。”武增說。



中國文聯副主席、國歌標準演奏曲譜審定專家委員會主任俞峰說，本次審定後確定的國歌標準演奏曲譜對國歌旋律均未作任何改變，主要對封面、扉頁和出版記譜，速度標記，表情術語，樂譜內的力度標記等四個方面作了完善和規範。與此前歷史錄音版本相比，本次國歌官方錄音版本的錄制根據審定後的國歌標準演奏曲譜，對每分鐘96拍的錄制速度進行了統一。