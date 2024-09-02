中非合作論壇峰會召開之際王毅署名文章發布

中評社北京9月2日電／據新華社報導，2024年中非合作論壇（以下簡稱“論壇”）峰會將於9月4日至6日在北京隆重召開。中國和論壇50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表將再次聚首北京，共敘友誼、共話未來，擘畫中非關係共同發展新藍圖，譜寫“全球南方”團結合作新篇章。



一



相知無遠近，萬里尚為鄰。中非友好源於文明的多元交流，始於人民的友好往來。中非直接交往最早可追溯到公元8世紀，中國唐代旅行家杜環是有記載的最早踏上非洲大陸的中國人，摩洛哥旅行家伊本·白圖泰、中國航海家鄭和等都在中非交往史上留下傳唱至今的佳話。



新中國成立後，中非在反帝反殖、爭取民族解放鬥爭中相互堅定支持，結下了牢不可破的兄弟情誼。1955年萬隆會議期間，中非領導人跨越山海首次握手，邁入了雙方團結自強的新階段。1956年，埃及同中國建立外交關係。此後，越來越多非洲國家加入中非友好大家庭。上世紀八九十年代，隨著中國改革開放深入推進，中非投資貿易合作大幅增長，為中非關係發展不斷注入強大動力。



2000年，中非合作論壇應運而生，引領中非友好務實合作實現跨越式發展。24年來，中非高層互動日益密切，政治互信持續深化，中非關係完成了“新型夥伴關係”“新型戰略夥伴關係”“全面戰略合作夥伴關係”三級跨越。中非務實合作碩果累累，貿易額從2000年的105億美元增至2023年的2821億美元，增長近26倍。中國對非投資存量從2000年不足5億美元，增長至目前超400億美元。多年來，中非合作新建和升級近10萬公里公路、超1萬公里鐵路、近千座橋梁、近百個港口。中非各領域交往空前活躍，旅遊、文化、青年、媒體交流互鑒百花齊放，雙方友好民意基礎更加鞏固。



二



黨的十八大以來，習近平主席親自關心推動中非合作，首次出訪即踏足非洲，提出真實親誠理念和正確義利觀，為中非關係發展按下“加速鍵”，引領中非命運共同體建設駛入“快車道”。

