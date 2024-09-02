中國街舞：舞出“中國範兒”　自信向未來

8月9日，劉清漪在巴黎奧運會霹靂舞項目比賽中。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，歷時2個月，吸引全國近2000位舞者同台熱舞，組織40多場街舞快閃、30多場街舞公益課堂等特色活動……



近日，由文化和旅遊部公共服務司指導，河北省文化和旅遊廳、石家莊市人民政府主辦的全國街舞大會在河北石家莊落下帷幕。這場活力四射的街舞盛宴，生動展現了新時代中國街舞“舞”出的新氣象和“中國範兒”。



“舞”向繁榮，中國街舞蓬勃發展——



矯健有力的舞姿、卡點精準的動作……8月4日，石家莊長安區東勝廣場人頭攢動，一場動感十足的街舞活動吸引不少觀眾駐足。



“世界上最多人同時跳街舞”吉尼斯世界紀錄挑戰河北石家莊分會場活動在此間舉行。作為全國街舞大會系列活動之一，近200名街舞舞者在石家莊盡情熱舞，與全國其他28個城市的3000多名街舞舞者一同開啟挑戰。



“4034人同時跳街舞，創造新的吉尼斯世界紀錄！”當天，經過吉尼斯世界紀錄認證官認證，挑戰順利完成。表演者歡呼雀躍，再次用自己最拿手的舞蹈動作表達心中的喜悅。



從昔日的“西方街頭娛樂”到如今的“中國街舞藝術”，街舞不僅是從業者和愛好者們展現青春、成就夢想的一方舞台，也成為揮灑汗水、幹事創業的一片天地。



中國舞協街舞委員會常務副主任兼秘書長夏銳表示，中國街舞經過多年的規範化發展，日益與文化產業、旅遊業加速融合，促進城市文化的豐富多元，同時還積極服務社會，成為連接社會、激發創意的重要力量。



數據顯示，中國街舞從業者已發展至約300萬人。廣大街舞從業者積極參與社會服務，持續舉辦街舞進校園、進社區、進農村等公益活動。截至2023年底，共建設街舞公益教室2232個，惠及青少年100餘萬人次。

