克隆猴瓶頸：提升猴體細胞克隆成功率

全球首對體細胞克隆猴“中中”（左）和“華華” （右）。中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心供圖（圖源：澎湃新聞） 中評社北京9月2日電／據澎湃新聞：“拔一根毫毛，吹出猴萬個！”《西游記》中孫悟空的這一能力生動展示了什麼是“克隆”。



克隆，可以通俗地被理解成“拷貝”，“像是復印出來”一個或一個個完全相同的個體、單元。



而這與“龍生九子”截然不同：克隆，跳過了兩性生殖過程，也跳過了前者可能發生的遺傳物質的“組合”或變異。



2017年年底，一個世界級成果：全球首例體細胞克隆猴，在中國誕生。相關論文隨後於2018年1月25日在國際學術期刊《細胞》（Cell）上在線發表。這一消息當時就引爆了整個學術圈和科研界。



此前，全球科學家經過數十年的努力，但一直未能攻克非人靈長類動物體細胞克隆的難題。



直到兩只體細胞克隆猴“中中”“華華”誕生在中國科學家手中。



這一技術的突破，意味著人類可以借助克隆猴技術，揭開更多生命科學的奧秘，比如靈長類的發育、大腦以及多種疾病相關難題。



但即便到了今天，克隆猴技術依然存在瓶頸，成功率依舊不高。



近日，中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心非人靈長類研究平台研究員孫強接受了記者的專訪。



“我們做克隆猴，目的是更好地構建非人靈長類模式動物。”孫強說，“模式動物”的“模式”是什麼？就是像用一個模子刻出來的。

