CCG舉辦研討會聚焦全球治理與中非未來

研討會小組討論（中評社 劉子涵攝） 研討會現場（中評社 劉子涵攝） 中評社北京9月3日電（實習記者 劉子涵）2024年8月29日，第九屆中非合作論壇開幕前夕，全球化智庫（CCG）與睿納新國際咨詢公司（Development Reimagined）聯合舉辦“重新想象當前全球治理體系以造福非洲及中非合作前景”主題研討活動。來自中國和非洲國家的外交官、國際組織負責人、智庫專家、高校學者和近20家媒體人士共聚一堂，探討中非合作在全球治理中如何發揮更大作用。

