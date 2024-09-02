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寧夏博物館講述多元一體的中華文明
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2024-09-02 10:14:13
9月1日，遊客在寧夏博物館參觀寧夏特色民俗展。（圖源：新華社）
中評社北京9月2日電／據新華社報導，進入初秋，位於銀川的寧夏博物館參觀熱度不減。作為國家一級博物館，寧夏博物館向遊客展示著寧夏厚重的歷史文化，是寧夏鑄牢中華民族共同體意識的重要實踐地。
近年來，寧夏博物館充分運用文物資源促進各民族交往交流交融，依托館藏資源厚植文化自信，讓遊客在一件件文物中，感受歷史文化遺產所承載的中華民族共同體基因和血脈。
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