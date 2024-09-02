數字文博，讓文物走進生活

遊客借助VR設備沉浸式游覽莫高窟第285窟虛擬場景。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據海外網報導，最近，一個藍白相間的新圖標出現在越來越多手機用戶的屏幕上，激活了數字文博的想象力，串聯起千年的歷史芳華。在“山海”APP，用戶能360度玩轉屏幕，穿梭文物內外，以“顯微鏡”視角觀賞文物細節，還能借助AI技術，創作獨一無二的文物衍生品。頃刻間，一場“文化＋科技”的奇妙之旅在雲端開啟。



全景掃描、數字孿生、虛擬現實（VR）、裸眼3D……近年來，文博領域的“數智生產力”不斷上新。文化和科技的這場雙向奔赴，不但讓古老的文物“火”起來、“潮”起來，更讓無數年輕人感受到歷史的溫度、聆聽到文明的回響。



打造數字敘事的全新突破



隨著科技的發展，過去困擾數字文博的成本、效率、技術等痛點正在迎來新解法。



基於數字采集、文物神經核表面重建算法等自研技術，由芒果數智推出的數字文博大平台“山海”可大幅縮減文物采集時間，相關技術已率先在湖南博物院進行應用。



在“山海”的上線發布會現場，一套專業且嚴謹的文物采集全流程被直播信號實時呈現——技術團隊在上海對文物“龍首”進行數字化采集，回傳相關數據至長沙實驗室，並將采集結果實時發往發布會現場，整個過程耗時僅13分14秒。而在文物建模被放大6—8倍後，依然可以清晰看到每一個細節。



除了賦能文物信息采集，從海量數據資源的高精度存檔，到文物動態展示，再到提供多種應用場景的交互體驗，數字技術在文物保護體系中所承擔的角色也愈加多元，助力構建文博領域的數字化敘事體系。