期待人形機器人成為好幫手

中評社北京9月2日電／據經濟日報報導，人形機器人，科幻作品中常見的角色，在剛剛落幕的2024世界機器人大會上大放異彩。會跳舞、能作詩，會端上咖啡、叠好衣服……機器人大會上，27款人形機器人同台競技，令人大飽眼福，也讓不少參觀者充滿期待。



事實上，如今吸睛無數的人形機器人並非新鮮事物。早在1973年，日本早稻田大學的相關團隊就研發出世界上第一台人形智能機器人——ABOT－1。這個真人大小的家夥，和人類一樣擁有兩只手、兩條腿，它可以用雙腳走路，用手抓住並移動物體，還可以簡單對話。不過，半個世紀過去了，人形機器人至今還未實現大規模商用。



展望未來，人形機器人走進千家萬戶，還需闖過幾道關？



一個是功能關。從“能走路”到“好幫手”，消費者需要的是成熟、穩定的人形機器人產品。這就要求人形機器人不僅要“長得像人”、行動類人，還要“神式”類人，即在理解、表達、思考等方面向人類看齊。



現如今，人形機器人“類人”水平如何？



有業內人士指出，一些人形機器人的靈敏度和完成率衹有人工能力的20%左右。從技術進展看，當下人形機器人正處於從實驗室加速邁向產業化的關鍵階段，目前雖然已在部分關鍵技術領域取得長足進步，但仍有一系列技術難題亟待攻克。比如能耗問題，一般的人形機器人處於待機狀態可以維持5小時至8小時，如果直立行走僅能維持2小時至3小時，無法長時間使用。再如運動能力，儘管有些人形機器人已經可以成功實現上下坡，甚至可以小跑，但其動作仍然緩慢、僵硬，無法像人類一樣自然暢快。而這些，都是尚處於成長階段的人形機器人迫切需要解決的技術難題，也是決定消費者最終會不會為其買單的重要因素。