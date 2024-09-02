巴黎殘奧會｜姚娟的淚

9月1日，中國選手楊月（左）、姚娟在比賽後慶祝。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，說到這一年母親身體不是很好，40歲的姚娟流下了虧欠的淚水。



在1日的巴黎殘奧會女子鐵餅F64級比賽中，中國選手楊月和姚娟包攬了金銀牌。已經參加了七屆殘奧會的姚娟對銀牌沒有什麼遺憾，畢竟她擁有五塊殘奧會金牌，還保持著44米73的世界紀錄和殘奧會紀錄，但是對年邁的母親缺少陪伴讓她難以放下。



從2000年開始，姚娟一直沒有缺席過殘奧會。在悉尼殘奧會上，16歲的她身兼鐵餅、鉛球和標槍三項，並獲得了女子標槍F44級冠軍。在雅典殘奧會上遭遇低谷後，姚娟在2008年北京殘奧會上奪冠，為中國隊奏響了國歌。



煩惱絲，幾多愁。這一年來，因為擔心母親的身體，姚娟時常夜裡輾轉反側，慢慢長出了白髮，讓她想到了二十多年沒想過的一個詞——放棄。



“沒有人知道我經歷了什麼。這一年我睡覺一直做夢，好的壞的都有。很怕家裡有電話打過來，姐姐發來語音消息也很怕點開，如果是視頻電話就更不敢接了。”



“賽場和人生一樣，都是比較坎坷，沒有一帆風順。但到現在，家人成了我不敢觸及的話題。二十多年來，這是我唯一想放棄的時候。”



好在姐姐和團隊的支持讓姚娟可以繼續把重心放在賽場上，加上對項目的不舍，姚娟堅持到了自己的第七屆殘奧會。



41歲的楊月同樣不易，從雅典殘奧會開始，她一直和姚娟守護著中國隊的榮譽。“其實我們兩個人也是你追我趕二十來年了，所以她拿了冠軍我也很高興。”姚娟說。

