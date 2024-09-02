九門口長城繪就綏中長城文化“新畫卷”

遊客在九門口水上長城景區參觀游覽。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，萬里長城，通常遇山不斷、遇水而絕，而九門口長城卻連山踏水，形成“城在水上走、水在城中流”的獨特景觀。



九門口長城位於遼寧省葫蘆島市綏中縣李家堡鄉境內，距山海關15公里，全長1980米。其南端起於危峰絕壁間，與自山海關方向而來的長城相接，向北一直延伸到當地的九江河南岸，在寬達百米的河面上，築起規模巨大的過河城橋，並繼續向北逶迤於群山之間。



“水上長城，扼守要地，極為罕見。”綏中縣文化旅遊和廣播電視局副局長鄭永明說，九門口長城過河城橋下的寬闊河床全部用巨大的條形石塊鋪成，這裡又是進出關內外的重要關口，因此九門口長城又被稱為“一片石關”。



據文獻記載，九門口長城始建於北齊，擴建於明朝，現存的部分建於明朝，其後又經過多次修復。經考古發掘，這裡出土了鐵炮、石炮、青花瓷碗等大批文物，反映了明代軍事防禦情況和軍士駐守長城的生活。



今年4月，以長城為主題的專題性博物館——九門口長城博物館正式開館，對葫蘆島域內長城風貌及歷史文化進行了全面展示。



綏中縣是遼寧省明代長城分布的重點縣區之一，擁有九門口長城、錐子山長城、中前所城和順山堡烽火台等多處長城本體及相關遺存。近年來，當地活化利用長城文化資源，不斷完善長城文化產業鏈布局，著力推動長城沿線地區經濟、社會、文化全方位發展。



坐落於永安堡鄉西溝村的西溝長城是錐子山長城的一部分。西溝長城是目前為止保存最為完好的一段明長城。



“過去這裡道不好走，沒什麼人來。後來不斷有遊客來玩兒，我就在村裡辦起了農家樂。”年近七旬的西溝村村民、長城保護員葉德岐說，他每天翻山越嶺近4公里，巡護負責的長城段。

