中國（張家界）國際新雜技戲劇周舉辦

中評社北京9月2日電／據新華社報導，張家界是聞名遐邇的世界自然遺產地。近日，世界多國雜技團隊帶來的百餘場新雜技秀讓這裡化身為藝術的殿堂。從室內舞台，到武陵源景區、寶峰湖、七十二奇樓等戶外景點，一場場驚險刺激、趣味橫生的新雜技秀輪番上演，為觀眾帶來震撼的視聽體驗。



日前，2024中國（張家界）國際新雜技戲劇周在湖南省張家界市舉辦。該活動以新雜技為載體、以世界自然遺產地張家界為主舞台，通過新型演藝文化展演交流的方式，展現了中國在雜技新業態上的積極探索。



開幕式上，加拿大雜技表演藝術家帶來了劇目《馬戲機器》，劇中6位角色各有所長，他們憑借精湛的技藝，巧妙駕馭蹺蹺板、雜耍棍、架子鼓乃至浴巾等各式道具，表演既洋溢著詩意，又不失詼諧幽默與風趣。



據瞭解，新雜技戲劇周活動分新雜技展演、新雜技發展交流會、新雜技創意工作坊三個部分。其中，新雜技展演作為重頭戲，匯聚了全球頂尖的雜技團隊，來自法國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、英國等17個國家和地區的25部雜技作品輪番登台。



法國團體的《鴕鳥情結》，形體韵律與造型之美令人嘆為觀止；《雪之情》中，俄羅斯民族的“白鹿之子”演繹了雪域美學的史詩壯麗；《非洲雜技》與觀眾共舞，來自赤道的熱情之火，“點燃”了現場……105場精彩演出，將雜技藝術與張家界的自然風光完美融合，也展現了各國雜技團隊對於新雜技演出的探索和理解。法國駐武漢總領事胡建誼表示：“雜技搭建了交流的平台，透過這次文化交流，更多法國年輕人可以來張家界探索當地的美景，期待以後和湖南省有更多的合作。”