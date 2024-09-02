中國西部游受海外遊客青睞

外國遊客在四川旅遊途中拍攝美食（6月7日攝）。（圖源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，“來成都，我感受到美麗的環境、悠然的城市生活，也瞭解到更多中國文化。”美國高中畢業生阿帕爾娜·維斯瓦納坦說，這是她8月旅行的“成都印象”。“我尤其喜歡大熊貓，在我看來它們是自然保護和中國文化的最佳‘代言人’。”



今年暑期，中國入境旅遊持續升溫，更多海外遊客將中國作為其旅遊休閑目的地，不少人選擇到中國西部省份深度游。



去哪兒平台顯示，使用非中國護照預訂國內航線機票的旅客預訂量，同比2023年增長1.8倍，其中有超過10%的外國遊客在半年之內來了中國兩次。成都、西安、重慶等西部城市位居外國旅客在華乘飛機熱門目的地前十。



“中國有很多世界遺產，世界上有很多人對此非常感興趣。”聯合國世界旅遊組織特別顧問瑪麗－皮埃爾·布歇·奧利耶告訴記者，“如今，人們希望瞭解一個更多元的中國，感受不同的風情。中國四川、貴州、雲南這些西部省份的旅遊業和少數民族文化結合，在國際上知名度較高。”



英國牛津大學學生邁爾斯·金7月來到四川雅安，和朋友們一道走進原生態的自然保護區徒步登山，並將沿途的景色創作成一幅版畫作品。“我們登山途中看到了連綿的山脈和蒼翠的樹林，我嘗試用這幅畫重現那個場景，傳遞出寧靜、平和的感覺。”



自去年中國陸續推出免簽入境政策以來，外籍入境遊客數量持續增加。“China Travel”成為海外互聯網熱詞，讓更多外國人感受不一樣的中國。



目前，中國對15國試行免簽入境15天政策，將144小時過境免簽政策適用範圍增至37個口岸、54個國家。據國家移民管理局最新統計，今年1至7月，全國各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9%；簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9%。來華旅遊外國人預計拉動消費超1000億元。

