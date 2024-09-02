鐵路暑運發送旅客累計8.87億人次

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，今年暑期鐵路學生流、旅遊流、探親流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流量保持高位運行。各地鐵路部門全力挖潛擴能，動態優化列車開行方案的同時，還推出各類愛心服務、提供一對一定制組織方案，讓旅客出行更溫馨、更便捷。



8月31日，為期62天的暑運圓滿結束。



中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）數據顯示，7月1日至8月31日，全國鐵路累計發送旅客8.87億人次，同比增長6.7%，創歷史同期新高。



全力挖潛擴能——



列車加密，滿足出行需求



今年夏天，跨越山海的福廈高鐵疾馳穿梭在世遺之城的紅磚古厝中，受到許多旅客朋友的歡迎。



“福廈高鐵泉州南站、泉州東站、泉港站自西向東串聯起泉州豐富的山海景觀。”泉州南站黨支部書記黃小烽說，這個暑期，福廈高鐵客流高漲，泉州古城每日人流量達6萬人次以上，每天體驗簪花等非遺項目的遊客達4萬人次以上。



“今年暑期鐵路學生流、旅遊流、探親流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流量保持高位運行。”國鐵集團運輸部有關負責人說。



數據顯示，暑運期間全國鐵路日均發送旅客1431.2萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高。其中，8月10日至12日連續3天單日客流超1600萬人次。

