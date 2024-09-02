我國AR設備上半年銷量同比增長近五成

中評社北京9月2日電／據新華社轉人民郵電報消息，第三方機構洛圖科技（RUNTO）最新發布的《中國VR／AR設備零售市場月度追蹤（China VR／AR Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告顯示，2024年上半年，我國消費級XR設備（包括AR和VR）的全渠道銷量達到26.1萬台。AR設備全渠道銷量達到11.0萬台，同比增長49%，成為整體XR市場增量的主要來源。



具體來看，上半年，VR設備的全渠道銷量為15.1萬台，同比下降41%，這顯示出VR市場在經歷一段時間的快速增長後，正面臨去庫存和消費者興趣減退的雙重壓力。



在線上市場方面，XR設備的表現也略顯疲態。數據顯示，2024年上半年，XR設備在線上公開零售市場（不含抖音、快手等內容電商平台）的銷量占全渠道的43.4%，銷量為11.5萬台，同比下降17.6%；銷售額為3.5億元，同比下降20.5%。值得注意的是，VR設備在中國整體XR線上市場的份額逐漸被AR設備超越，上半年VR設備的線上銷量占比降至44.5%，而去年同期高達69.4%。



報告認為，上半年VR市場的低迷與多個因素有關。一方面，VR產品仍處於去庫存的出清階段，新品發布節奏放緩，消費者購買意願不強；另一方面，被寄予厚望的Apple Vision Pro等高端產品的市場表現也未達預期，未能有效提振市場信心。此外，XR產品在交互方式友好性、佩戴使用舒適性和內容生態豐富性等方面仍面臨挑戰，限制了市場的進一步擴張。