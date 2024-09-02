保障人工智能健康發展　推進治理法治化

中評社北京9月2日電／據人民日報報導，人工智能是引領未來的戰略性技術，是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，是必須搶占的科技制高點。新時代，以習近平同志為核心的黨中央高度重視人工智能發展，積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。黨的二十屆三中全會《決定》提出“建立人工智能安全監管制度”，這對於確保人工智能安全、可靠、可控具有重要意義。深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，必須堅持全面依法治國，加快人工智能立法進程，推進人工智能治理法治化，更好發揮法治對於人工智能健康發展的引領、規範和保障作用。



適應現實需要。新時代，我國制定了網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律，在一定程度上已經涉及人工智能安全監管。此外，有關部門還出台了《互聯網信息服務算法推薦管理規定》《互聯網信息服務深度合成管理規定》等部門規章，在人工智能治理中發揮了積極作用。但是，與人工智能安全監管日益增長的法治需求相比，相關規範還存在一些短板和不足。比如，法律體系還不夠完善，缺少人工智能安全監管的專門法律，在一些促發展、保安全的關鍵問題上還存在立法空白；現有規則分散在眾多法律和部門規章中，一些規則相互協調銜接不足；等等。推進人工智能治理法治化，要深入推進科學立法、民主立法、依法立法，總結人工智能治理經驗，匯聚各方面力量和智慧加快人工智能立法進程，確保人工智能始終朝著不斷增進人民福祉的方向發展。



確立治理依據。隨著生成式人工智能等新一代人工智能技術蓬勃發展，人工智能產品和服務正日益商業化、大眾化、普及化，人工智能的潛在安全風險隨之更加突出，人民群眾對確保人工智能安全、可靠、可控的需求更加強烈。加快人工智能立法進程，推進人工智能治理法治化，要堅持以習近平法治思想為指導，堅持以人民為中心的發展思想，為人工智能安全監管提供更加完備的法律依據，營造有利於人工智能健康發展的良好法治環境。要明確人工智能技術研發、使用、治理應當遵循的理念和基本法律原則，確立人工智能治理的正確價值導向，為人工智能立法的解釋適用和完善發展提供價值指引。要確立人工智能治理的基本法律規則，助力破除人工智能發展的制度障礙，為制定人工智能治理法規規章等下位法提供法律依據，為人工智能安全監管執法、司法活動提供權威準則，促進落實《全球人工智能治理倡議》。



發揮制度功效。加快人工智能立法進程，推進人工智能治理法治化，旨在促進人工智能健康發展。應從技術研發、數據利用、算力供給、激勵創新、技術共享等方面完善規則，更好滿足人工智能產業發展、人工智能與經濟社會發展深度融合的制度需求。人工智能立法要統籌發展和安全，著眼於堅決維護國家安全和社會穩定，完善安全監管規則，加強分級分類監管，加強對有關風險的動態分析、評估預警，提高人工智能安全監管能力。要支持政府部門、行業組織、社會公眾等多元主體參與人工智能治理，明確相關主體的法定權利、義務，確立行為的合法邊界及法律責任，防止濫用人工智能；同時為創新保留適當空間，避免不合理的規則阻礙人工智能創新，促進以人為本、智能向善。人工智能立法要推動人工智能國際交流合作，提升我國參與人工智能全球治理的話語權和影響力。