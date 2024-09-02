陳希在中央黨校開學典禮發言

中評社北京9月2日電／據新華社報導，中央黨校（國家行政學院）1日舉行2024年秋季學期開學典禮，中央黨校（國家行政學院）校長（院長）陳希出席並講話，強調要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，銳意改革創新、勇於攻堅克難，把黨中央關於進一步全面深化改革的戰略部署轉化為推進中國式現代化的強大動力，為全面推進強國建設、民族復興偉業不懈奮鬥。



陳希強調，習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，深刻回答了新時代為什麼要全面深化改革、怎樣全面深化改革等重大問題，是新時代全面深化改革理論創新的最新成果。領導幹部要自覺把思想和行動統一到全會精神上來，持續深化學習領會習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷的豐富內涵和精神實質，切實把學習成效轉化為推動改革的堅定決心和使命擔當，不斷增強改革創新的能動性，以釘釘子精神抓好改革落實，一步一個腳印把改革藍圖變為現實。



中國浦東、井岡山、延安幹部學院學員通過視頻會議系統同步參加開學典禮。