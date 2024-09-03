中評編譯：韓朝阻隔森嚴但阻擋不了生存意志

中評社首爾9月3日電（記者 崔銀珍編譯）韓國世宗研究所理事長、前外交部朝核大使李容濬日前在《朝鮮日報》的專欄上發文，表示韓朝之間的阻隔越來越森嚴，但人類的生存意志，無論是核武器還是混凝土屏障都無法阻擋。文章編譯如下：



古羅馬征服了歐洲、非洲、西亞的大部分文明世界，建立了覆蓋三大洲的大帝國。但是好戰的日耳曼人居住的歐洲北部地區是險峻的不毛之地，沒有征服的價值和餘力，因此被擱置為未征服地區，建造了巨大的屏障，作為文明世界的外圍警戒線。為此，羅馬在公元1世紀左右修建了連接萊茵河和多瑙河自然界線的長達550公里的日耳曼長城，在羅馬統治的不列顛尼亞島北部也修建了被稱為哈德良長城的118公里的防禦墻，阻止了北方蘇格蘭部落的入侵。



出於同樣的原因，中國從公元前7世紀到明朝，2000年建造了長達21,000公里的巨大長城，以抵禦強大的北方游牧民族的入侵。羅馬和中國修建的長城，是當時在好戰異族的侵略下，以最小的犧牲來保護文明世界的最佳選擇。這些長城是文明世界保護自己免受非文明世界威脅的屏障，長期以來一直是劃分文明世界和非文明世界的分界線。



但是進入現代後，出現了與這些古代防禦城牆具有相反目的的屏障。東西方冷戰時期的1961年，東德為了防止本國國民逃到西德領土西柏林，建設了總長172公里、高3.6米的墻壁和300個監視塔包圍西柏林的柏林墻，還設置了安裝傳感器的自動射擊裝置。由於東德政府射殺非法越境者的強硬措施，約200名東德人在柏林墻越境時死亡。儘管如此，直到1990年東西德統一為止的29年間，5000名以上的東德人冒著生命危險越過壁壘逃到了西德，令人驚訝的是，其中1300名以上是守護柏林墻監視塔的東德警衛兵。

