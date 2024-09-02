六名人質陳屍加沙　以政府阻礙和談捱轟

巴以短暫停火，巴勒斯坦孩童1日在加沙接種脊髓灰質炎疫苗。（來源：大公網） 中評社北京9月2日電／據大公網報導，當地時間8月31日，以色列軍隊在加沙地帶找到6名人質的屍體，包括以色列裔美國人波林。以色列總理內塔尼亞胡指控巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）殺害人質，並聲稱，這些殺戮證明哈馬斯不希望達成停火協議。但以媒披露，內塔尼亞胡並未將拯救人質視為首要目標，導致停火談判陷入僵局。



以色列軍方稱，以方在加沙南部一條隧道中發現6名人質的屍體，包括23歲的波林。以色列國防軍發言人哈加裡稱，這些人質在以軍抵達前不久被哈馬斯“殘忍殺害”。內塔尼亞胡稱，這是“艱難的一天”，並指責哈馬斯不想達成停火協議。美國總統拜登會見了波林的父母，並聲稱：“毫無疑問，哈馬斯領導人將為這些罪行付出代價。我們將繼續夜以繼日地工作，爭取達成協議，確保其餘人質獲釋。”



哈馬斯官員表示，以色列拒絕簽署停火協議，應該對人質死亡負責。以媒披露，內塔尼亞胡日前告訴內閣部長們，他優先考慮的是在加沙和埃及之間的“費城走廊”部署軍隊，而不是救回人質。以色列安全內閣投票支持這一立場，儘管以防長加蘭特表示反對。人質家屬指責內塔尼亞胡政府阻礙和談，“故意判處人質死刑”。一名人質的母親說，內塔尼亞胡是“死亡先生”，他正在冷血地破壞停火協議。8月31日，以色列再次爆發呼籲停火、要求內塔尼亞胡下台的示威。