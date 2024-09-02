中非合作論壇　透視非洲工業化進程

圖為2023年5月23日，在肯尼亞內羅畢，非洲之星鐵路運營公司機輛部的火車駕駛員蔣立平（右）與學員霍勒斯從蒙內鐵路機車旁走過。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社消息，協調和可持續的工業化是發展經濟、減少貧困的重要路徑，是各國實現現代化和可持續發展的關鍵動力。



由於歷史原因，非洲工業化進程起步較晚，曾長期淪為原材料和低附加值產品輸出地。進入21世紀，非洲的國際地位和影響力不斷提升，開始更積極探索獨立自主的工業化道路，工業化水平不斷提升。在共建“一帶一路”倡議、中非合作論壇機制等推動下，中國和非洲在工業化合作方面成果豐碩，為非洲工業化進程增添助力。



漫長曲折的工業化探索



多年以來，多數非洲國家把實現工業化作為爭取經濟獨立、實現經濟多元化的重要戰略，但諸多因素制約著該戰略取得的實效。據聯合國相關機構數據，2023年非洲製造業增加值僅占國內生產總值的約10%，低於15%的全球平均水平。



20世紀60年代，工業化成為眾多非洲國家獨立後的首要目標。這一時期，非洲國家大多實施了“進口替代工業化”戰略，一度取得成效，但因市場狹小而後勁不足。70年代，國際石油危機對剛有起色的非洲工業化帶來沉重打擊。80年代，西方打著“維護市場規律”的旗號，在非洲強推結構調整計劃，嚴重阻滯了非洲工業化進程。80年代，非洲國家國內生產總值平均下降8.3%，非洲經歷“失去的十年”。



非洲自然資源豐富，但受殖民統治影響，許多非洲國家形成單一的經濟結構，長期淪為原材料和低附加值產品輸出地。聯合國貿易和發展會議（貿發會議）發布的《2022年非洲經濟發展報告》顯示，83%的非洲國家依賴大宗商品出口，在全球大宗商品出口依賴國家中占比45%。按照貿發會議定義，當一個國家的大宗商品出口占其商品出口總額的60%以上，則認為該國依賴大宗商品出口。



有學者指出，西方主導的經濟全球化使非洲受縛於單一經濟，無法建構起外部資金技術、勞動力收益和國內外市場需求之間的良性循環，這是非洲工業化進程遲緩的底層邏輯。



