中非合作豐富非洲人民的“糧袋”和“錢袋”

圖為7月24日，在毛裡求斯東部弗拉克區，岡尼斯·布魯思站在自家的甘蔗地前。（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社消息，近年來，一項項中國農科技術在非洲大陸生根發芽，一項項中非農業貿易便利化措施陸續落地，豐富非洲人民的“糧袋子”和“錢袋子”，切實推動了非洲民生改善和經濟社會發展。



近日，新華社記者在非洲多地採訪，切身體驗中非農業合作蓬勃開展。



抗旱稻：助力非洲抓好“糧袋子”



從肯尼亞第二大城市、“東非第一大港口”蒙巴薩向內陸行駛大約100公里，一塊“與眾不同”的田地映入眼簾。記者一路上見到的要麼是玉米地，要麼是甘蔗田，而這裡是已經收割大半的金黃的稻田。



說這塊田地與眾不同，還因為這裡雖然種的是水稻，但地裡卻沒有水，而長出的稻穗依然密集飽滿。這種水稻便是上海市農業生物基因中心研發的節水抗旱稻，專門面向非洲市場，已在這裡成功試種了7年。



3名稻農早已在這裡等記者，他們用斯瓦希裡語介紹了試種節水抗旱稻的心得體會。



卡特琳·基馬尼試種的體會頗多。“它給我們帶來了豐收。過去我們種一大片地，只能收穫兩麻袋稻穀。現在種上一英畝，就有望收穫40到50麻袋。”她說，“來自中國的技術給我們帶來了很多好處，我們的日子比以前好多了。”



魯弗斯·馬伊納坦言自己對這種新品種感到興奮。“我種稻已經15年多了，過去因為不懂得施肥或缺乏種子的專業知識而苦苦掙扎。現在，我們掌握了這些知識。”馬伊納說，“我想繼續學習如何改善水稻種植。我想對肯尼亞同胞說，我們應該接受雜交水稻種植，因為它有很多好處。”



已經當了6年稻農的姆旺吉·基馬尼頗有同感：“這種水稻好處很多，它生長得很快。我們過去種植的當地品種面臨很多挑戰，成熟時間較長，產量相對較低。過去我們與害蟲作鬥爭，現在種植這種水稻後，蟲害變少了。”基馬尼說，“我希望大家接受培訓學習種植這種水稻。”



受厄爾尼諾現象影響，肯尼亞多地去年遭受乾旱影響，糧食大幅減產，蒙巴薩地區也未能幸免。事實上，乾旱是非洲多國多年來共同面臨的問題，對非洲糧食安全構成重大威脅，節水抗旱稻為非洲保障“糧袋子”提供了新希望。



“這種新品種水稻特別適合在沿海地區種植，單位面積產量是當地品種的好幾倍。”肯尼亞農業和畜牧業研究組織專家約翰·基馬尼告訴記者。目前，肯尼亞80%以上的大米依賴進口。來自中國的節水抗旱稻有望於年內在肯尼亞通過新品種認定，助力這個東非國家實現糧食自給自足的目標。



