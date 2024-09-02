】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】 
香港與內地奧運健兒的約定
http://www.CRNTT.com   2024-09-02 11:03:36


（來源：新華社）
　　中評社北京9月2日電／據新華社報導，奧運熱浪近日頻頻在香江掀起高潮，湧現出一幕幕歡樂與感動的畫面，留下一聲聲深遠的回響，許下一個個“再見”的約定。

  當巴黎奧運會內地奧運健兒代表團8月31日下午結束3天訪港行程時，運動員們在大巴車內揮手惜別，許多香港市民揮舞著國旗區旗和橫幅歡呼相送。

  “再來香港啊！”“下個賽場見！”……一個個約定滿含不舍與期盼。

  這是有關愛、夢想與榮耀的約定，一期一會。每一期都有新的故事，每一個故事都接續過往，啟發未來。

 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：