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香港與內地奧運健兒的約定
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2024-09-02 11:03:36
（來源：新華社）
中評社北京9月2日電／據新華社報導，奧運熱浪近日頻頻在香江掀起高潮，湧現出一幕幕歡樂與感動的畫面，留下一聲聲深遠的回響，許下一個個“再見”的約定。
當巴黎奧運會內地奧運健兒代表團8月31日下午結束3天訪港行程時，運動員們在大巴車內揮手惜別，許多香港市民揮舞著國旗區旗和橫幅歡呼相送。
“再來香港啊！”“下個賽場見！”……一個個約定滿含不舍與期盼。
這是有關愛、夢想與榮耀的約定，一期一會。每一期都有新的故事，每一個故事都接續過往，啟發未來。
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