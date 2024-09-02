香港與內地奧運健兒的約定

（來源：新華社） 中評社北京9月2日電／據新華社報導，奧運熱浪近日頻頻在香江掀起高潮，湧現出一幕幕歡樂與感動的畫面，留下一聲聲深遠的回響，許下一個個“再見”的約定。



當巴黎奧運會內地奧運健兒代表團8月31日下午結束3天訪港行程時，運動員們在大巴車內揮手惜別，許多香港市民揮舞著國旗區旗和橫幅歡呼相送。



“再來香港啊！”“下個賽場見！”……一個個約定滿含不舍與期盼。



這是有關愛、夢想與榮耀的約定，一期一會。每一期都有新的故事，每一個故事都接續過往，啟發未來。



