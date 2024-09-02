俄羅斯遠東地區溫州商會換屆

當地時間8月30日，俄羅斯遠東地區溫州商會換屆大會在莫斯科舉行。圖為俄羅斯浙江華僑華人聯合總會會長蔡建林致辭。（來源：中國僑網） 中評社北京9月2日電／據中國僑網報導，當地時間8月30日，俄羅斯遠東地區溫州商會第三屆換屆大會在莫斯科陽光酒店舉行，王金龍當選新一屆會長。俄羅斯遠東地區溫州商會會員、中俄商會負責人、友好社團及中資機構代表等出席。



原俄羅斯遠東地區溫州商會會長蔡建林在致辭中表示，自2010年商會成立以來，始終高舉愛國旗幟，秉承商會宗旨，持續提升服務水平，全面推動各項工作邁上新台階。一是聚力共建共享，優化會員服務，為溫州企業走進俄羅斯市場搭建了規避“灰色清關”風險、規範貿易秩序的合法平台。二是應對困難挑戰，破解企業難題，助力溫籍企業發展。三是關注公益事業，熱心回饋桑梓。



蔡建林代表商會全體會員向長期以來關心支持商會發展的各界人士表示真摯感謝，向商會第三屆會長王金龍先生及新一屆理事會全體成員致以熱烈祝賀。他表示，相信在王金龍會長和新一屆理事會成員的帶領下，商會必將在團結旅俄僑胞力量、助力溫商發展、促進中俄兩國商貿經濟交流等方面發揮更加積極的作用。



俄羅斯遠東地區溫州商會新任會長王金龍在致辭中表示，在創始會長蔡建林先生帶領下，商會團結奮進，蒸蒸日上。他代表新一屆理事會成員向一直關心本會發展的各界人士表示敬意，向各位會員表示衷心感謝。新一屆理事會將延續商會優良傳統，定期開展商會活動，增進會員友誼，促進企業資源共享、合作共贏；整合優勢資源，強化對外聯繫，充分挖掘遠東地區商機，為會員企業拓展商業機會。



王金龍表示，作為新一屆商會會長，將深刻銘記商會核心價值，積極擔當會長之重任，緊密團結並充分依托全體會員的智慧與力量，為服務在俄溫州華僑華人為己任，促進僑商事業發展，為中俄貿易合作貢獻力量。