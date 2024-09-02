美大學如臨大敵　辣招防校園示威

中評社北京9月2日電／據大公報消息，今年春天美國多家大學校園內爆發反戰示威活動，當局強力鎮壓，超過3000人被捕。數個月過去，加沙和平談判停滯不前，美國大選日益臨近也導致社會氛圍愈加撕裂。多所大學出台“加辣版”示威規範，以期阻止學生爆發新一輪的反戰示威活動。當地時間9月3日開學的哥倫比亞大學，已經加設門禁，並且收緊多項規定，遭到許多教職員強烈反對。



美國大學校園今年春季爆發反對加沙戰爭抗議活動，其導火索是時任哥倫比亞大學校長沙菲克於4月18日授權紐約警察進入校園清場，並拘捕數十名抗議者。據估計，超過3000人在春季的校園反戰示威活動中被捕。示威因學生迎來暑假而中止，美國多所大學管理層利用這一時間評估政策、重寫規則，制定加辣條款，以管制新學期學生在校園內的抗議行動。



哥大教職員反對新準則



隨著學生陸續返回校園，哥倫比亞大學再度成為焦點。以色列《國土報》報導，哥倫比亞大學8月28日宣布新規，其中包括幾項重要變更：禁止延長占領或扎營時間、規定在抗議活動前通知大學的公共安全辦公室，以及規定大學的司法委員會每季報告指控、處罰及相關資訊。這些規定也禁止示威者隱瞞身份，並允許在必要時快速實施臨時處罰。



《國土報》指出，哥倫比亞大學部分教職員準備向臨時校長、哥倫比亞大學醫學院院長卡特裡娜.阿姆斯特朗致信，認為新規可能導致更大的混亂。這些教職員認為，該新規使用複雜的法律語言、缺乏明確的例子，可能導致各方對其理解和執行不一致。



此外，哥大於7月10日在其官網宣布，已對校園大門設置了訪問許可，並引入了4級顔色編碼系統以區分校園狀態，非本校人員進入學校或訪問校內建築都必須預先註冊並經過批准。當前哥大校園的狀態為“橙色”，即衹有個別進校入口開放，所有訪客都需要預先登記。若學校的狀態為“紅色”，則意味著衹有住在校內宿舍的人員可以在出示證件的情況下進入學校。



在沙菲克8月初宣布辭職之前，《華爾街日報》報導稱，沙菲克提出擴大校園保安的權利，計劃在保安團隊中增設“和平官”，授權他們在必要時控制和拘捕學生，以避免此前邀請警察進入校園的爭議舉措。報導指，該提案仍在早期階段，有關“和平官”的薪酬、數量甚至制服等都在爭論中。有一些教職員表示，若學校實施新規，他們將進行罷工抗議。不過這項提案隨著沙菲克辭職，暫時沒有下文。



