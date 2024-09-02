美示威被捕學生面臨雙重懲罰

中評社北京9月2日電／據大公網消息，美國多間大學學生春季參加反戰示威，超過3000名學生被捕，其中多人仍面臨學校和法律系統的雙重懲罰；他們被指控妨礙教育進程和破壞公共財產等刑事罪名，許多學生被停學一個學期或更長時間。



莫頓是耶魯大學的應屆畢業生，也是哥倫比亞大學的在讀研究生，他一直往返於紐約市的新家和康乃狄克州的紐黑文市，面對高等法院的刑事訴訟。21歲的莫頓在談到同學和他自己時表示，自己在學術方面沒有留下任何紀律指控，但面臨法律上的指控。



另一方面，由於擔心被“起底”而不願透露姓名的哥倫比亞大學的學生表示，雖然曼哈頓檢察官已撤銷對他們的指控，但他們仍在應對校方的紀律處分程序。一名學生表示，她正接受Grand River Solutions的調查，這是一家位於加州的第三方高等教育顧問公司，透過會議軟件Zoom與示威者進行調查訪談。她說：“我們大部分時間都處於停滯不前的狀態。這所大學選擇在今年夏天浪費時間和金錢，加倍努力成為一所世界知名的‘警察大學’。”



另外，面對學校收緊政策，此前參加示威的許多學生正在重新思考應對策略。美國首都喬治華盛頓大學的一些學生說，他們“計劃迅速發起新一波抗議活動，反對美國支持以色列對加沙地帶平民種族滅絕戰爭。”一名學生表示，“我們不會停止示威，也不會放棄要求這些大學拒絕親以色列勢力的投資。”