以色列爆發大規模遊行示威呼籲停火

中評社北京9月2日電／據新華社報導，以色列1日爆發大規模遊行示威活動，眾多民眾走上街頭呼籲以色列政府與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，推動被扣押在加沙地帶的以方人員獲釋。



在特拉維夫國防部附近及耶路撒冷議會大樓一帶，新華社記者都看到示威人群高呼要求停火的口號，並高舉標語牌和被扣押人員的照片。據以色列《新消息報》網站1日晚報導，當天全國共有70萬人參加了遊行示威活動，其中特拉維夫有55萬人。



以色列媒體報導說，1日晚間，數千名抗議者在特拉維夫的一條主幹道縱火，導致道路被暫時封閉。警方發表聲明稱驅散了部分抗議者，全國至少有12人在遊行示威中被捕。



以色列勞工聯合會主席阿爾農·巴爾－戴維1日宣布，該工會將於2日發起全國性罷工，以發出達成停火協議“比什麼都重要”的呼聲。罷工將於2日6時開始，目前計劃為期一天。特拉維夫等城市的市政部門已宣布參加此次罷工。



以色列國防軍1日早間發表聲明說，以軍在加沙地帶南部城市拉法的一處地下隧道發現6名以方被扣押人員的遺體，初步估計他們在此前數日已經死亡。這一消息在以色列全國引發強烈不滿。以色列總理內塔尼亞胡隨後發表聲明稱，以政府及他本人都致力於繼續尋求達成停火協議，以便讓所有被扣押人員獲釋並保障以色列人安全。



去年10月7日，哈馬斯從加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，導致約1200人死亡，約250人被哈馬斯等巴方武裝人員帶回加沙地帶扣押。以色列隨後對加沙地帶發起大規模軍事行動。據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門發布的數據，本輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶軍事行動已造成超4萬巴勒斯坦人死亡、逾9.3萬人受傷。