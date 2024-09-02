阿塞拜疆執政黨在議會選舉中獲勝

中評社北京9月2日電／據新華社報導，阿塞拜疆中央選舉委員會2日凌晨公布初步計票結果顯示，執政黨新阿塞拜疆黨在1日舉行的國民議會選舉中獲勝，贏得議會多數席位。



阿塞拜疆中央選舉委員會主席帕納霍夫宣布，根據對5895個投票站大約91%的選票進行統計的結果，新阿塞拜疆黨至少贏得國民議會125個議席中的68席。本次議會選舉的投票率為37.27%。